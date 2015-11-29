من اليوم قولوا وداعا لطبيب الأسنان أزيلوا طبقات الجير عن أسنانكم بهذه الوصفة السهلة والسريعة جدا

امتلاك أسنان جميلة هي حلم جميلة يحلم به الكثير ممن يعانون مشاكل في أسنانهم وخصوصا من لديهم تكلس جير في أسنانهم ومع هذا الحلم الذي هو صعب لدي الكثير من الناس فهو يستحق المحاولة فامتلاك صف من الأسنان الجميلة هو دليل ملحوظ وملموسة علي الصحة الجيدة فصحة الأسنان والفم هو دليل قاطع علي قوة مناعة الجسم ضد العديد من الأمراض.

لذلك من المهم هو عدم إهمال الاعتناء بجمال ونظافة الفم والأسنان مهما كانت الظروف ولكن للأسف مع الأكلات المتواجدة في عالمنا اليوم نجد مشاكل كثير لا تحصي تتسبب في تعرض صحة وجمال أسنانكم إلي الإصابة بأمراض لهذا السبب سوف نقدم لكم وصفة بسيطة وسهلة لإزالة كل تكلسات الجير بدون اللجوء لأي طبيب .

مكونات الوصفة السحرية والمدهشة لإزالة تكلسات الجير من الأسنان.

1-غسول فم معقم جيدا

2-اعواد أسنان

3-ماء أكسجين

4-فرشاة أسنان نظيفة

5-كوب ماء ساخن

6-ملعقة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم

2-ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير و الاستعمال.

1- نقوم بمزج الملعقة كبير الحجم من بيكربونات الصوديوم مع الملعقة الصغيرة من الملح ليصبح مزيج

2-نقوم بغطس فرشاة الأسنان في مزيج الملح مع بيكربونات الصوديوم ثم نقوم بفرك الأسنان بكل لطف وعناية لمدة 5 دقائق واحرصوا علي فرق الأسنان بكل لطف خصوصا من لديهم مشاكل النزيف في اللثة.

3-نقوم بمزج ماء الأكسجين مع كوب الماء الدفي وتتغرغر به لمدة دقيقة ونصف ثم بعد ذلك نقوم بغسله بالماء البارد

4-بعد استخدام هذه الوصفة سوف تلاحظ اختفاء تكلسات الجير في أسنانكم ولكن للحفاظ علي جماله باستمرار حتي لا تصاب أسنانكم مرة أخري بتكلسات الجير نستعمل غسول الفم المعقم بعد هذه العملية كلما أمكنكم.

شبكةعيونالإخبارية

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