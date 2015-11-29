استشارى أطفال: "الزنك" أفضل علاج للإسهال والجفاف

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن الإسهال قد يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال دون سن الخامسة فى العالم، وهو يسهم فى نقص التغذية وزيادة مقاومة حالات العدوى ويعرقل النمو.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد صلاح شبيب، أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، أن الإسهال الشديد يؤدى إلى فقدان السوائل، وهذا قد يعرض الطفل للإصابة بالجفاف، وخصوصاً الأطفال الرضع والأشخاص الذين يعانون فعلاً من سوء التغذية أو من خلل فى جهاز المناعة.

وأكد شبيب، أن الزنك ضرورى لنمو الخلايا وتمايزها والفعاليات الأيضية، لافتاً أن التكميل بالزنك يقلل فترة الإصابة بالإسهال مع خفض شدته.

وأضاف استشارى الأطفال خلال المؤتمر الثانى لطب الأطفال المنعقد مؤخراً فى شرم الشيخ، أن آلية تأثير الزنك ضد الإسهال ليست مفهومة حتى وقتنا هذا، لكنه يعمل بفاعلية قوية ويضاف حالياً لبعض أدوية علاج الإسهال.