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دراسة: قضاء ساعات طويلة أمام التليفزيون والكمبيوتر يعرض الصغار للاكتئاب

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دراسة: قضاء ساعات طويلة أمام التليفزيون والكمبيوتر يعرض الصغار للاكتئاب دراسة: قضاء ساعات طويلة أمام التليفزيون والكمبيوتر يعرض الصغار للاكتئاب
وجدت دراسة حديثة أن الصغار الذين يقضون كثيرا من الوقت يحدقون فى شاشات التليفزيون أو الكمبيوتر، ربما يشعرون بقدر أكبر من الاكتئاب مقارنة مع من يمتنعون عن ذلك نهائيا، لكن الأطفال الذين يشاهدون التليفزيون أو يستخدمون الكمبيوتر باعتدال ربما يكونون الأسعد.

ويوصى الكثير من أطباء الأطفال أن يحد الآباء من الوقت المسموح فيه لأطفالهم بمشاهدة التليفزيون أو استخدام الكمبيوتر أو الهاتف المحمول ليكون أقل من ساعتين يوميا إذ أن الإفراط فى هذا الأمر يتصل بالسمنة ومشاكل صحية أخرى كما يعتقد أنه يعوق النمو المعرفى.

وخلال الدراسة حلل الباحثون بيانات دراسات سابقة تضم أكثر من 125 ألف مشارك ووجدوا أدلة على أن تقليص وقت التحديق فى شاشة التليفزيون أو الكمبيوتر أو الهاتف المحمول يعود بالفائدة على الأطفال والمراهقين.

وكان الصغار الذين يقضون خمس ساعات على الأقل يوميا يحملقون فى الشاشات أكثر عرضة بنسبة 80 % للاكتئاب من أقرانهم الذين لا يشاهدون التليفزيون أو يستخدمون الكمبيوتر.

ومع ذلك كان هناك القليل من الاختلاف فى مخاطر الإصابة بالاكئتاب بين الأطفال من الذين لا يشاهدون التليفزيون أو الكمبيوتر وبين من يحملقون فى الشاشات نحو ساعتين يوميا.

كما وجدت الدراسة أن الصلة بين التحديق فى الشاشات وبين الاكتئاب لم تكن ذات دلالة إحصائية إلا لدى الأطفال دون 14 عاما، ولم تكن هناك صلة فيما يبدو بين الاكتئاب والمراهقين الأكبر سنا، وبشكل عام يبدو أن التعرض لفترات قليلة للشاشات أمر طيب، فبالمقارنة مع الأطفال الذين لا يشاهدون التليفزيون أو يستخدمون الكمبيوتر على الإطلاق فان من يشاهدون التلفزيون نصف ساعة يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 8% للإصابة بالاكتئاب بينما الأطفال الذين يسمح لهم بمشاهدة التليفزيون ساعة يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 12 %.

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