وزير البيئة: مفاوضات باريس ستكون «شرسة» ومصر تطالب بـ70 مليار دولار بخطتها

صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن مؤتمر باريس للتغيرات المناخية سيفتتح من قبل الرؤساء، غدًا الاثنين، ثم هناك أسبوع من المفاوضات على مستوى الخبراء ثم الوزراء، مشيرًا الى أن المفاوضات هذا العام ستكون شديدة وشرسة لاننا نتحدث عن التمويل وعن المسئولية المشتركة التى تريد أن تتنصل منها الدول المتقدمة وإصرارها على أن تدفع الدول النامية فاتورة آثار تغير المناخ رغم أنها غير المسئولة عنها.

وقال فهمى – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إننا لن نذهب الى باريس لعرض خطط ولكننا سنناقش الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ، فخطط مصر والدول الأفريقية واضحة فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالتخفيف فسيتم التركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة وسبل النقل العام وترشيد الطاقة، وهذه من أهم عناصر التخفيف، أما فى التكيف فسيتم التركيز على قطاع الزراعة للتأقلم مع ارتفاع درجة الحرارة ومع شح المياه وكيف نحافظ على شواطئنا ، ويكون لدينا القدرة على مواجهة أية أمراض جديدة تأتى نتيجة تغير المناخ ويجب أن يتم تنفيذ تلك البنود من خلال دعم مالى ودعم فنى ونقل تكنولوجيا واموال وتدريب للقدرات.

وأضاف وزير البيئة، باعتباره رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فإن مصر تطالب فى خطتها بتوفير 70 مليار دولار فى الفترة من 2020 الى 2030 ، مشيرًا إلى أن خطة مصر والمتعلقة بالتغيرات المناخية تاتى متوافقة مع الموقفين الأفريقي والعربى وتشتمل على 13 بندا.

وأكد فهمى أن مصر اتخذت عددا من الخطوات بالفعل قبل قمة المناخ المرتقبة بباريس ووضعت استراتيجية طموحة للتنمية المستدامة من أجل توفير 30 % من الطاقة وتحقيق معدل نمو 7 % سنويًا وتنفيد مشروعات تستهدف الفقراء في مجالات الصحة والتعليم والفقراء وتعمل على ربط ذلك بسياسات مواجهة التغيرات المناخية.

ومن المقرر أن يغادر فهمى الى باريس فى وقت لاحق اليوم للمشاركة فى أعمال المؤتمر حيث اكد مشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر.