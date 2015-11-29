ناشطون سوريون:طيران النظام ألقى 40 برميلا متفجرا على "داريا" خلال 24 ساعة

أفاد ناشطون سوريون، الأحد، بأن الطيران الحربى الحكومى ألقى خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 40 برميلًا متفجرًا على مدينة داريا بالغوطة الغربية للعاصمة دمشق بسوريا.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن ذلك تزامن مع اشتباكات بين الجيش النظامى السورى وفصائل معارضة فى الغوطة الشرقية للمدينة أدت إلى مقتل أربعة معارضين.

يذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أفاد السبت بمقتل شخص وإصابة 30 آخرين بجروح جراء عمليات قصف متبادلة بين قوات النظام السورى وفصائل من المعارضة فى مناطقة متفرقة بسوريا.

يشار إلى أنه غالبًا ما يستهدف مقاتلو المعارضة المتحصنون فى محيط العاصمة أحياء سكنية فى دمشق بالقذائف الصاروخية أصابت فى الماضى مدارس ومؤسسات وأوقعت عشرات القتلى، فى حين تقصف قوات النظام المناطق تحت سيطرة قوات المعارضة على أطراف العاصمة وفى ريفها بالمدفعية والطيران، ما تسبب بمقتل الآلاف خلال السنوات الماضية.

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