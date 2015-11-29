وزير الثقافة الإماراتى: مصر قلب وجسد العرب وإفريقيا واستقرارها مهم لنا

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آلِ نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بدولة الإمارات، أهمية الحفاظ على استقرار وأمن مصر ، وقال: "إن مصر هى قلب وجسد الأمة العربية وإفريقيا، كما أن أمن واستقرار مصر هو استقرار للمنطقة كلها، ونحن نعرف هذا جيدا ونوليه اهتمامنا، كما أننا نقف مع أخواننا فى مصر ليس فقط لأننا نحب مصر كبلد حبيب علينا، وإنما لأننا ندرك أن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة كلها وإفريقيا والشرق الأوسط".

وشدد الشيخ نهيان على قوة العلاقات المصرية الإماراتية، لافتا إلى أنها علاقة أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آلِ نهيان وتستمر عليها القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، مشيرا إلى أن لديه "ثقة كبيرة أن مصر برجالها الوطنيين الأحرار سيقدمون ويبرهنون للعالم أن مصر قوية برجالها وتاريخها".

وحول التعاون بين مصر والإمارات فى مجال حماية الشباب من الأفكار المتطرفة، قال وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بدولة الإمارات، إن هناك اتصالا وتنسيقا كاملا بين المؤسسات فى الإمارات ونظيرتها فى مصر حول هذا الأمر المهم، مشددا على أن مجال حماية الشباب من الأفكار المتطرفة هو مهم جداً، كما أن القضاء على الأفكار المتطرفة ستأخذ بعض الوقت وتحتاج لتربية أجيال وبناء مدارس، كما أنها بحاجة لدور المؤسسات الدينية والخطاب الدينى .

وردا على سؤال حول العلاقات الثقافية بين مصر والإمارات قال الشيخ نهيان، "إن هناك تعاونا مع أخواننا فى مصر فى المجال الثقافى والمتاحف والفن، ولدينا أسبوع الشيخ زايد سيقام فى مصر بعد شهر، كما أنه خلال الاحتفال بمرور 125 عاما على إنشاء دار المعارف سيكون هناك أسبوع للإمارات، بالإضافة إلى ذلك هناك حركة نشطة بين البلدين لنشر كتب والتنسيق على المستوى الثقافى خاصة فى موضوع الخطاب الدينى، ونحن نتعاون مع مصر فى كل المجالات ونعمل يدا واحدة لخير الأمة العربية".

- وزير الثقافة الإماراتى يؤكد تميز العلاقات مع مصر

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