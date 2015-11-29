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مقتل مدنى يمنى فى السعودية اثر سقوط قذائف على الحدود مصدرها اليمن

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مقتل مدنى يمنى فى السعودية اثر سقوط قذائف على الحدود مصدرها اليمن مقتل مدنى يمنى فى السعودية اثر سقوط قذائف على الحدود مصدرها اليمن
قتل يمنى يقيم فى اثر سقوط قذائف مصدرها اليمن على الحدود بين البلدين كما افادت وكالة الانباء السعودية الرسمية مساء السبت.

وقالت الوكالة نقلا عن الدفاع المدنى ان سقوط قذيفة مصدرها الاراضى اليمنية ادى الى مقتل مواطن يمنى مساء السبت فى منطقة نجران.

وكان اليمنى يقيم فى السعودية على غرار مئات الاف اليمنيين.

وتتعرض المناطق الحدودية للمملكة بين الحين والاخر لنيران مصدرها اليمن حيث تقود الرياض تحالفا عربيا تدخل فى نهاية مارس فى هذا البلد ضد المتمردين الحوثيين.

وقتل اكثر من 70 شخصا غالبيتهم من العسكريين فى السعودية بقصف ومواجهات على الحدود اليمنية منذ تدخل التحالف العربي.

وقتل حوالى 5700 شخص فى اليمن نصفهم من المدنيين منذ مارس بحسب الامم المتحدة.

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مصر 365

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