وزارة الكهرباء تقاضى المترو لسداد 39مليون جنيه.. ورئيس الشركة: رفعت السعر

أكد المهندس على فضالى رئيس شركة المترو، أن وزارة الكهرباء رفعت دعوى قضائية ضد الشركة تطالبها بسداد 39 مليون جنيه، ثمن استهلاك الكهرباء المغذية للقطارات والمحطات بالخطوط الثلاثة.

وأضاف رئيس شركة المترو فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، أن المترو يدفع شهريا أكثر من 5 ملايين جنيه لشركة الكهرباء، رغم أنه يحقق خسائر شهرية بقيمة 20.5 مليون جنيه، نتيجة الفرق بين سعر التذكرة وقيمتها الفعلية.

وقال رئيس شركة المترو إنه يوجد عقد مبرم بين وزارة الكهرباء وشركة المترو منذ إنشائه، وتم تحديد أسعار ثابتة للكيلو وات كهرباء الذى يستهلكه المترو، إلا أن شركة الكهرباء لم تلتزم بهذا التعاقد، ورفعت أسعار الكيلو وات كهرباء التى تستهلكها محطات وقطارات المترو حتى تضاعفت القيمة المطالبة بدفعها شركة المترو شهريا.