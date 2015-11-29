طالبات معهد أزهرى بسوهاج استغثن من الحشرات فاختنقن برائحة المبيد

استقبلت مستشفى المراغة المركزى شمال محافظة سوهاج، 12 طالبة من معهد فتيات شندويل الثانوى الأزهرى مصابات "إدعاء استنشاق مبيد حشرى"، وحالتهن العامة متوسطة.

يأتى ذلك، عقب قيام إدارة المعهد برش مبيد حشرى عقب انتهاء اليوم الدراسى، وذلك بناءً على شكوى من الطالبات بوجود حشرات داخل المعهد، مما نتج عنه إصابتهن.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بإصابة عدد من طالبات المعهد عقب إستنشاقهم مبيد حشرى بالمعهد .

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف علبها العميد خالد الشاذلى - مدير إدارة المباحث الجنائية - وقادها الرائد نصر طه – رئيس مباحث مركز شرطة المراغة – والنقيبان أحمد مصطفى المشنب – وأمير الحويج – معاونى مباحث المركز، بوصول 12 طالبة إلى مستشفى المراغة المركزى مصابات عقب استنشاق مبيد حشرى، وجميعهن طالبات بذات المعهد.

تم تقديم العلاج اللازم لهن، وتقرر خروجهن وبسؤال نجية حريز فرغلي - 53 عاما - مديرة المعهد – وتقيم بناحية شندويل – دائرة المركز، قررت قيام إدارة المعهد برش مبيد حشرى، عقب انتهاء اليوم الدراسي أمس وذلك بناءً علي شكوي من الطالبات بوجود حشرات داخل المعهد، مما نتج عن أصابتهن.

نفت الشبهة الجنائية كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5197 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض على النيابة العامة.

- إغماءات طالبات مدرسة إعدادية بأسيوط نتيجة استنشاق أدخنة حرق مخلفات زراعية