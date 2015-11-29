بلاغ للنائب العام ضد مروجى الشائعات والفتنة الطائفية بالسويس

تقدم 5 محامين من حملة عبد الحميد كمال مرشح مجلس النواب بجولة الإعادة بالسويس، وصاحب المرتبة الأولى فى التصويت بالجولة الأولى، ببلاغ إلى النائب العام صباح اليوم، قيد تحت رقم 16444 لسنة 2015، ضد كل من هانى أبو زيد ومصطفى بركات ومحمد الجناينى وأحمد محمد الجناينى و7 أشخاص من أنصار أحد المرشحين لترويج الشائعات والفتنة الطائفية بالمحافظة.

وأضاف البلاغ، أن المذكورين قاموا بنشر أخبار كاذبة وتلفيق وتزوير مستندات وترويج شائعات مغرضة عن طريق شبكة الإنترنت تهدد سلامة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى وهى الجرائم التى يجرمها قانون حماية الوحدة الوطنية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الصحافة والنشر.

وقال محمد عبد العال المحامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن البلاغ أرفق فيه كل المستندات وصور ضوئية من المنشورات التى تم تداولها عبر صفحات هؤلاء المذكورين، بالإضافة لتدعيم البلاغ بأوراق هامة، ومن المنتظر أن تبدأ جهات التحقيق مع هؤلاء المذكورين فى البلاغ وغيرهم خلال أيام.

وأضاف محمد عبد العال أنه تم إرسال صورة من البلاغ إلى عدد من الجهات الرقابية والأمنية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المذكورين.