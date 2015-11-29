سفير مصر بباريس: تغيرات المناخ لم تعد ترفا وهناك دول مهددة بالهلاك

قال السفير إيهاب بدوى سفير مصر فى باريس، إن هدف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى باريس المشاركة فى مؤتمر دول المناخ.

وأضاف بدوى فى تصريحات صحفية للوفد الإعلامى الذى استقبله داخل السفارة المصرية فى العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم الأحد، أن المناخ كان ينظر له فى السابق على أنه ترف ونوع من الرفاهية مسموح به لدول بعينها تتمتلك هذا الترف، ولكن الآن هناك دولا باتت مهددة من جراء تلك التغيرات.

وأشار سفير مصر بباريس إلى أن هناك دولا صغيرة مهددة بالهلاك والانقراض، كما أن مصر بها مناطق مهددة بالغرق بسبب تغيرات المناخ، الذى ينتج عن انبعاثات الكربون الصادرة عن عوادم السيارات والمصانع ما يؤثر على الصحة العامة.

ولفت بدوى إلى أن تغير المناخ يؤثر على التجارة العالمية بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، ما يترتب عليه ارتفاع بمنسوب المياه وغرق بعض المدن والطرق، وتأثر طرق الملاحة العالمية وبالتالى تأثر المستوى الاقتصادى.