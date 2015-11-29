أجهزة الأمن تتوصل لهوية منفذى حادث كمين المنوات جنوب الجيزة

أفاد مصدر أمنى بأن أجهزة الأمن توصلت إلى معلومات هامة حول هوية منفذى عملية استهداف كمين أمنى بالمنوات جنوب الجيزة، وتكثف الشرطة من جهودها للقبض عليهم خلال الساعات المقبلة.

يأتى ذلك بعدما فحصت أجهزة الأمن ملفات العناصر الإرهابية والجماعات المسلحة التى دأبت على مهاجمة كمائن الشرطة خلال الفترة الماضية، والعناصر الإخوانية التى تقطن بمنطقة جنوب الجيزة.

وكان ملثمان يستقلان دراجة بخارية هاجما كمينا أعلى كوبرى زويل بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، فى الجيزة، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة أحمد فتحى حسان، وأمين شرطة مجدى إبراهيم عبدالعظيم، والمجند أحمد خالد حسين، والمجند محمد زارع طه، من قوة مديرية أمن الجيزة، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية.

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