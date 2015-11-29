ضبط أسلحة آلية ومخدرات بحوزة عاطلين فى البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة حملة أمنية استهدفت الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية ومتعاطى المواد المخدرة ومروجى المخدرات.

وتمكنت من إلقاء القبض على عدد كبير منهم بدائرة المديرية: "ح.ع.ه" 35 سنة عامل زراعى ومقيم عزبة أبوالطبول - زاوية حمور دائرة مركز الدلنجات وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 6055 بالخزينة الخاصة بها، و30 طلقة من ذات العيار تحرر المحضر 29640/165/2015 جنايات الدلنجات، و"ط.ع.ع" 25 سنة عاطل ومقيم أبوالشقاف دائرة مركزحوش عيسى وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار تحرر المحضر رقم 18606/165/2015 جنايات حوش عيسى.

كما تم ضبط "ا.ط.ع" 31 سنة عاطل ومقيم إدفينا وبحوزته 16 قطعة متوسطة الحجم لمخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام ومبلغ 410 جنيهات وهاتف محمول بقصد الإتجار تحرر المحضر 16974/2015 جنح مركز رشيد.

وضبط "م.ا.م" 20 سنة عاطل ومقيم بندر رشيد وبحوزته 3 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 300 جرام ومبلغ 400 جنيه وهاتف محمول بقصد الإتجار تحرر المحضر 16787/2015 جنح مركز رشيد.

و "ر.ح.ح" 22 سنة عاطل ومقيم بندر رشيد وبحوزته 18 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام ومبلغ 300 جنيه وهاتف محمول بقصد الإتجار تحرر المحضر 16850/2015 جنح مركز رشيد، "ح.م.ط" 23 سنة عاطل ومقيم بندر رشيد وبحوزته طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما وميزان حساس وهاتف محمول بقصد الإتجار تحرر المحضر 16878/2015 جنح مركز رشيد.

و "س.س.ع" 47 سنة عاطل ومقيم أبو الشقاف حوش عيسى وبحوزته ( 10 ) قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام، و10 أقراص مخدر وهاتف محمول بقصد الإتجار تحرر المحضر 18607/2015 جنايات مركز حوش عيسى، و"م.ا.ف" 35 سنة ميكانيكى ومقيم قرية نجيب محفوظ حوش عيسى وبحوزته ( 140 ) قرصا مخدرا بقصد الإتجار تحرر المحضر 18335/2015 جنايات مركز حوش عيسى.

كما تم ضبط كل من "س.م.ا" 23 عاطل، و"ا.ك.م" 24 سنة عاطل، و"م.م.ا" 25 سنة عاطل ومقيمون بندر رشيد وبحوزتهم ( 2 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 300 جرام بقصد الإتجار تحرر المحضر 16902/2015 جنح مركز رشيد، و"م.م.ح" 37 سنة صياد ومقيم شارع البساتين إدكو وبحوزته (200) قرص مخدر ومبلغ مالى 110 جنيهات، وهاتف محمول بقصد الإتجار تحرر المحضر 9221/2015 جنح مركز إدكو.