جيفارا الجافى يستعرض ملامح برنامجه الانتخابى بجولة فى شرم الشيخ

واصل جيفارا محمد الجافى رئيس غرفة السياحة بجنوب سيناء والمرشح لمجلس نواب 2015، دائرة شرم الشيخ، بجنوب سيناء، جولاته الانتخابية لعرض ملامح برنامجه الانتخابى، بعدما تقرر دخولة جولة الإعادة والمقرر لها 1 و2 ديسمبر المقبل، للمنافسة للحصول على المقعد مع عطية موسى جبلى "محام".

وحصل جيفارا على 1719 صوتا محققًا أعلى النتائج فى شرم الشيخ - بشعبية بين العاميلن بالسياحة ويعقد عليه العاملين آمالا كبيرة فى رعاية القطاع الحيوى وحل كافة المشاكل المتعلقة به وخاصة فى ظل الظروف التى يتعرض لها.

وقال جيفارا خلال جولته الانتخابية إن السياحة هى القاطرة التى ستقود الاستثمار فى جميع أنحاء الجمهورية وليس فى جنوب سيناء فقط، مشيراً إلى أن مدينة نويبع كانت فى فترة التسعينات أفضل من شرم الشيخ لكن للأسف لم ينظر أحد من المسئولين أو يهتم بتنمية مدينة نويبع، نتيجة اهتمام الدولة بشرم الشيخ لدواعى سياسية وأمنية، على حساب باقى مدن جنوب سيناء، وتسائل جيفارا أين مشروع المنطقة الحرة الذى خصص له مليون متر، وأين ميناء نويبع.

وقال جيفارا لو جاء مستثمر وقام ببناء مشروع لتوفير فرص عمل للشباب يحتاج من عامين لـ3 أعوام حتى يتم البدء فى العمل، بالإضافة إلى صرف ملايين الجنيهات، مشيراً إلى أنه يوجد فى مدينة نويبع عدد من الفنادق الفاخره ولكنها مغلقة، بسبب سوء التسويق، مؤكداً أنه فى حالة إعادة فتح هذه الفنادق والتسويق لها عالمياً بصورة صحيحة سوف يتم توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل للشباب فى خلال 6 شهور.

وأضاف جيفارا أن البرنامج الانتخابى ينطلق بعقول شابة اجتمعت مع خبراء مصريين من داخل مصر وخارجها لوضع خطة قادرة على تحقيق طموح المواطن السيناوى فى الأيام القادمة، كما قام جيفارا بشرح خطته للتعليم والصحة والإسكان والسياحة والتشريعات المقترح تقديمها للبرلمان القادم.

وأشار إلى أن السياحة هى الدخل الوحيد المشترك بين جميع أبناء محافظة جنوب سيناء، ويوجد عندنا 7 أنواع من السياحة "السياحة العلاجية، سياحة السفارى والمخيمات، السياحة البيئية، السياحة الرياضية، السياحة الدينية، والسياحة التاريخية" لكن للأسف لا نهتم إلا بنوع واحد وهو السياحة الشاطئية التى تعتبر أقل أنواع السياحة دخلاً.

كما دعا جيفارا محمد الجافى أهالى جنوب سيناء للمشاركة فى جولة الإعادة القادمة مشيراً إلى أنه على مدار الثلاثين عاماً الماضية لم يمثلنا فى البرلمان أحد من العاملين فى قطاع السياحة حتى يكون ملم بجميع مشاكل وهموم العاملين بقطاع السياحة.

وقال جيفارا نريد أن نملك قرارنا بأيدينا حتى تكون المشاريع التى تقيمها الدولة فى صالح أهالى جنوب سيناء، المركزية فى مصر لا تشعر بما يعانى به المقيمين والعاملين بجنوب سيناء نريد أن يكون من يمثلنا من أبناء هذا المجال، وإن من أهم أولوياته بعد دخول مجلس النواب، تعديل القوانين الخاصة بتملك الأراضى، وقوانين إثبات الجنسية.

وأضاف أن المواطن الذى يعيش فى مدينة نويبع وضحى بوقته وحياته لكى يعمر ويعيش على هذه الأرض لا بد وأن ينعم بحياه كريمة وتوفير كافة الخدمات والمدارس والمستشفيات ووسائل نقل ومواصلات مناسبة وتوفير مسكن للمدرسين والأطباء والموظفين.

وأشار جيفارا إلى أن العاملين بالسياحة بجنوب سيناء عانوا خلال الأربعة أعوام الماضية بظروف صعبة وكانو يأملون فى الحجوزات المستقبلية التى زادت بنسبة 30% خلال الموسم الشتوى القادم وأعياد الكريسماس، وتراجعت 28% بعد قرار وقف الرحلات إلى شرم الشيخ.

يشار إلى أن جيفارا محمد الجافى مرشح لبرلمان 2015 عن الدائرة الأولى بجنوب سيناء وتشمل مدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين" رمز السفينة.