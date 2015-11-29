أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

عاجل بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يهدد بضرب تركيا نوويا وإزالتها من على الخريطة تعرف على السبب

Google+ Print
عاجل بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يهدد بضرب تركيا نوويا وإزالتها من على الخريطة تعرف على السبب عاجل بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يهدد بضرب تركيا نوويا وإزالتها من على الخريطة تعرف على السبب

قام “كيم يونج أون” زعيم دولة كوريا الشمالية بالتهديد بإزالة تركيا وذلك عن طريق ضربها نوويا، هذا إن قامت تركيا بالوقوف في وجه روسيا أو حتى قامت بدعم تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.

وقد قامت تقارير إخبارية بنقل توعد الزعيم الكوري لتركيا إن قامت بالمشاركة في الحرب الدائرة في سوريا بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وتنظيم داعش أنة سوف يضرب تركيا نوويا ويقوم بازلتها نهائيا من على خريطة العالم.

كما أفادت التقارير من جانب كوريا الشمالية أنها قامت بالدخول في الصراع الدائر في الشرق الأوسط وذلك على مستوى سوريا والعراق هذا لأنهم ما أكثر دولتين في منطقة الشرق الأوسط تعيشا حاله من القلق والتوتر من قبل الجماعات الإرهابية التي على رئسها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.

هذا وقد جاءت في التقارير الإخبارية الكورية أن دولة كوريا الشمالية قد دخلت إلى منطقة الشرق الأوسط هذا لكي تقوم بمساندة حليفتها روسيا والتي تقوم بمساندة بشار الأسد في سوريا من أجل بقاءه في الحكم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري