عاجل بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يهدد بضرب تركيا نوويا وإزالتها من على الخريطة تعرف على السبب

قام “كيم يونج أون” زعيم دولة كوريا الشمالية بالتهديد بإزالة تركيا وذلك عن طريق ضربها نوويا، هذا إن قامت تركيا بالوقوف في وجه روسيا أو حتى قامت بدعم تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.

وقد قامت تقارير إخبارية بنقل توعد الزعيم الكوري لتركيا إن قامت بالمشاركة في الحرب الدائرة في سوريا بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وتنظيم داعش أنة سوف يضرب تركيا نوويا ويقوم بازلتها نهائيا من على خريطة العالم.

كما أفادت التقارير الإخبارية من جانب كوريا الشمالية أنها قامت بالدخول في الصراع الدائر في الشرق الأوسط وذلك على مستوى سوريا والعراق هذا لأنهم ما أكثر دولتين في منطقة الشرق الأوسط تعيشا حاله من القلق والتوتر من قبل الجماعات الإرهابية التي على رئسها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.

هذا وقد جاءت في التقارير الإخبارية الكورية أن دولة كوريا الشمالية قد دخلت إلى منطقة الشرق الأوسط هذا لكي تقوم بمساندة حليفتها روسيا والتي تقوم بمساندة بشار الأسد في سوريا من أجل بقاءه في الحكم.

شبكةعيونالإخبارية

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