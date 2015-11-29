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شاهد بالصور :جسم غريب يسقط من السماء بإحدى قرى محافظة الغريبة !!

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حالة من الفزع الشديد والقلق انتابت أهالي قرية الناصرية التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية إثر سقوط جسم غريب من السماء .

هذا وقد سارع  أهالي القرية بإبلاغ الجهات الامنية فور وقع الجسم الغريب ، وعلى الفور انتقلت الاجهزة المختصة بمحافظة الغربية لمكان سقوطه . كما انتقل ايضاً الى الموقع رئيس مجلس مدينة كفر الزيات  العميد علاء بدران .

وبأجراء المعاينة المبدئية للموقع تبين ان الجسم عبارة عن صندوق بطول مترين وعرض خمسة وسبعون سنتيمتر ،وقد اخترق التربة بعمق  حوالى ثلاثة امتار تقريباً.

وبحضور فريق من المعمل الجنائي بمحافظة الغربية  وبالمعاينة  تبين ان الجسم الغريب عبارة عن خزان وقود  احتياطي لإحدى الطائرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة المصرية والتي كانت في طريقها الى احدى المطارات العسكرية القريبة من المنطقة . كما تبين ايضاً وجود اثار للوقود بالموقع الذى سقط به الجسم .مما يؤكد تقرير المعمل الجنائي .

وفيما يلى نقدم لكم بعضاً من الصور التي اخذت للجسم الغريب فور سقوطه  بالقرية ويظهر فى الصور تجمهر أهالي القرية حوله .

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