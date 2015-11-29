للأمهات.. تعرفى على فوائد تكريع الطفل وطريقته الصحيحة

فوائد تكريع الطفل كثيرة.. تعرفى عليها

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تكريع الطفل هى حالة التجشؤ لنساعد الطفل على إخراج الهواء من إمعائه بعد فراغه من رضعته، وأهميته ترجع إلى أن خروج الهواء يقلل فرص إصابة الطفل بحالة من الانتفاخ، والانتفاخ سبب رئيسى فى شعور للطفل بعدم الشبع التام، مما يجعله راغبا فى المزيد من الرضعا، دون إكمال رضعته الحالية، هذا ما أكد عليه الدكتور محمد عبد الفتاح طبيب الأطفال.> وتابع د.محمد موضحا فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الانتفاخ يجعل الطفل شاعر بعدم الراحة، كما يزيد من بكائه وصراخه ليلا.

وتابع طبيب الأطفال معددا فوائد تكريع الطفل بعد تناوله لرضعاته، مؤكدا على ان التكريع أو التجشؤ يسهل حركة المعدة لدى الطفل وينشطها، مما يجعلها تنزل الطعام إلى أسفلها، ويساعد على وقاية الطفل من الارتجاع لدى الأطفال.

متى يحتاج طفلك للتجشؤ؟

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>والتجشؤ لا يحتاجه الطفل فقط بعد تناول رضعته الأخيرة كما يعتقد البعض، فحسب تأكيد الدكتور محمد أن هناك حالات وعلامات تنذر الأم بأن هذا الطفل يحتاج للتكريع:

1- بين كل رضاعة وأخرى.

>2- بعد كل رضعة.

>3- إذا وجدنا على وجه الطفل أعراض وعلامات عدم الارتياح والتألم أو البكاء.

>4- إذا كان الطفل يرضع بسرعة وكان خروج اللبن من الثدى سريعا.

كيف يتم تكريع الطفل

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>تغطى الأم كتفها بقطعة قماش أو منشفة، وتحمل الطفل مستندا بجسمه على كتفها ووجهه ناحية ظهرها، والإمساك بالطفل وظهره فى وضع مستقيم وتدليك وتربيت ظهره برفق.