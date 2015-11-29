أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للأمهات.. تعرفى على فوائد تكريع الطفل وطريقته الصحيحة

Google+ Print
للأمهات.. تعرفى على فوائد تكريع الطفل وطريقته الصحيحة للأمهات.. تعرفى على فوائد تكريع الطفل وطريقته الصحيحة
تكريع الطفل هى حالة التجشؤ لنساعد الطفل على إخراج الهواء من إمعائه بعد فراغه من رضعته، وأهميته ترجع إلى أن خروج الهواء يقلل فرص إصابة الطفل بحالة من الانتفاخ، والانتفاخ سبب رئيسى فى شعور للطفل بعدم الشبع التام، مما يجعله راغبا فى المزيد من الرضعا، دون إكمال رضعته الحالية، هذا ما أكد عليه الدكتور محمد عبد الفتاح طبيب الأطفال.

فوائد تكريع الطفل كثيرة.. تعرفى عليها
>


> وتابع د.محمد موضحا فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الانتفاخ يجعل الطفل شاعر بعدم الراحة، كما يزيد من بكائه وصراخه ليلا.

وتابع طبيب الأطفال معددا فوائد تكريع الطفل بعد تناوله لرضعاته، مؤكدا على ان التكريع أو التجشؤ يسهل حركة المعدة لدى الطفل وينشطها، مما يجعلها تنزل الطعام إلى أسفلها، ويساعد على وقاية الطفل من الارتجاع لدى الأطفال.

متى يحتاج طفلك للتجشؤ؟
>


>والتجشؤ لا يحتاجه الطفل فقط بعد تناول رضعته الأخيرة كما يعتقد البعض، فحسب تأكيد الدكتور محمد أن هناك حالات وعلامات تنذر الأم بأن هذا الطفل يحتاج للتكريع:

1- بين كل رضاعة وأخرى.
>2- بعد كل رضعة.
>3- إذا وجدنا على وجه الطفل أعراض وعلامات عدم الارتياح والتألم أو البكاء.
>4- إذا كان الطفل يرضع بسرعة وكان خروج اللبن من الثدى سريعا.

كيف يتم تكريع الطفل
>


>تغطى الأم كتفها بقطعة قماش أو منشفة، وتحمل الطفل مستندا بجسمه على كتفها ووجهه ناحية ظهرها، والإمساك بالطفل وظهره فى وضع مستقيم وتدليك وتربيت ظهره برفق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365