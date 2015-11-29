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دراسة صينية: البطاطا والقرنبيط يقللان من خطر الإصابة بسرطان المعدة

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دراسة صينية: البطاطا والقرنبيط يقللان من خطر الإصابة بسرطان المعدة دراسة صينية: البطاطا والقرنبيط يقللان من خطر الإصابة بسرطان المعدة
وجدت دراسة قام بها علماء صينيون من جامعة تشجيانج، أن تناول القرنبيط، والبطاطا والبصل يقلل من فرصة الإصابة بسرطان المعدة، ولكن تناول الجعة والمشروبات الروحية والملح والأطعمة المحفوظة تزيد من مخاطر إصابة الشخص بالسرطان، طبقا لصحيفة "ذى تايمز البريطانية".

ويتسبب سرطان المعدة فى وفاة نحو 13 شخصا كل يوم فى بريطانيا، وتبلغ نسبة نجاة المريض به 15%. ، وأشارت الدراسة أيضا إلى أن الملفوف، واللفت والكرفس يساعدون أيضا فى الحماية من المرض.

ويُعتقد أن المأكولات والخضراوات التى تحتوى على فيتامين "سى"، وعادة ما تكون فى البطاطس، تقوم بدور مضادات للأكسدة للمعدة. ويقدر العلماء أن تناول كل 100 جرام من الفاكهة بشكل يومى يقلل من خطر الإصابة بالسرطان 5%.

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