نظام غذائى ورياضى لحماية مريض السكر.. العب سباحة وكل اللى أنت عاوزه بشروط

السكر من الأمراض الشائعة بين المصريين، وتكون نتيجة لبعض العوامل منها الوراثى ومنها ما يتعلق بالعادات اليومية مثل عدم ممارسة الرياضة أو كثرة تناول كميات معينة من الطعام دون أن يتم حرقها، لكن ثبت أن هناك بعض الأسباب من الممكن أن تقى مريض السكر وتحد من ارتفاعه.

وفقا لتقرير بموقع The times of indiaالهندى، أن تناول الطعام الصحى وممارسة التمرينات الرياضية من الطرق المفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر حيث تحميهم من التدهور والمضاعفات، وأيضا وسيلة رائعة للحد ومنع أى أعراض يمكن أن تؤدى إلى مرض السكر من النوع 2.

ويوضح الدكتور Dr. Rajeev Chawla متخصص بأمراض السكر بمركز شمال دلهى، بعض النصائح لمرضى السكر عن طريق اتباع نظام غذائى وأهمية ممارسة التمرينات الرياضية، لأنها جزء هام من إدارة مرض السكر، وينبغى على المريض ممارسة الرياضة على الأقل 30 دقيقة يوميا لمدة 6 أيام على الأقل.

حسبما جاء فى التقرير أن التمارين الرياضية المناسبة لمريض السكر هى الأيروبيك، والسباحة وركوب الدراجات والجرى، حيث إن 30 دقيقة من الرياضة أو المشى السريع، من التمرينات الجيدة لجميع مرضى السكر الذين لا يستطيعون القيام بتمارين أخرى.

وبالنسبة للمرضى الذين يتعاطون الأنسولين، بعد القيام بتمارين رياضية قاسية أو ممارسة غير معتادة فيجب التأكد من عدم نقص مستوى السكر فى الدم عند ممارسة الرياضة، ويجب أن يتم تناول وجبة خفيفة قبل ممارسة الرياضة والتأكد من استشارة الطبيب.

وكما أوضح التقرير أن هناك بعض الأطعمة التى يجب على مريض السكر من النوع الثانى تجنبها كالأكلات السريعة والحلويات والشيكولاتة، فلا يجب أخذ السكريات الخام المتواجدة فى العصائر أو السوائل التى تحتوى على السكر المكرر، وبالنسبة للأطعمة التى يجب تناولها لمنع ارتفاع مستوى السكر فى الدم والسيطرة عليه، تناول الكربوهيدارات المعقدة، ويتم أخذ 250 جراما من الفواكه والخضراوات التى تعد من الكربوهيدارات المعقدة لتواجد الألياف بها، والتى يمكن أن تستهلك فى يوم واحد.

وحسب التقرير يجب على مريض السكر اتباع نظام غذائى مخطط له فى كميات معتدلة، ومن الضرورى التخطيط لتناول من 5 إلى 6 وجبات صغيرة على مدار اليوم، ومن المعتقدات الخاطئة الخاصة بمرضى السكر أنه لا يمكنهم تناول الطعام، لكن يمكنهم تناول كل أنواع الطعام تقريبا طبقا نظام غذائى مخطط له وكميات معتدلة.

أضاف التقرير أن بعض الأشخاص لديهم شكوك عن أن الكربوهيدرات المعقدة تكون مفيدة لمريض السكرى، وفى الحقيقة أن تناول مرضى السكر للكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب والفواكه والخضراوات تساعدهم على الهضم بشكل تدريجى وتساعد على توليد وتوفير الطاقة اللازمة للجسم.