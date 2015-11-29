اليوم| انطلاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية في بوركينا فاسو

يتوجه الناخبون فى بوركينا فاسو، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأعلنت لجنة الانتخابات الوطنية أن عدد الناخبين المؤهلين يبلغ نحو 5،5 ملايين شخص بانتظار إعلان النتائج الأولية غداً الأثنين، حيث يتنافس 14 مرشحا على الفوز بمقعد الرئاسة.

و أعلن آلان زاجري وزير الأمن الداخلي البوركيني عن نشر نحو 25 ألف جندي من الجيش والشرطة في مختلف أنحاء البلاد لحفظ الأمن خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتي من المتوقع أن يشرف عليها أكثر من 17 ألف مراقب محلي وأجنبي،-حسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»

وصرح تاهرو باري أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة بأن “هناك فرصة حقيقة للديمقراطية اليوم الاحد، فضلا عن أنها المرة الأولى التي لا يشارك فيها رئيس حالي فى الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى من شأنه أن يحرر الناخبين من أية ضغوط قد تمارس عليهم”.