مصرع 3 موظفين فى حادثين منفصلين بالبحيرة

لقى صباح اليوم 3 موظفين مصرعهم فى حادثين منفصلين بدائرتى كوم حمادة وكفر الدوار بالبحيرة.

تبلغ لمركز شرطة كوم حماده من المستشفى العام بوصول المدعو محفوظ كامل محمد 46 سنة موظف ومقيم قرية خربيتا دائرة المركز جثة هامدة إثر حادث تصادم.

بسؤال شقيقه المدعو محمد كامل محمد 56 سنة موظف ومقيم بذات العنوان قرر أنه حال سير شقيقه بالقرية اصطدمت به دراجة بخارية "تروسيكل" قيادة المدعو محمد رمضان عبداللطيف 18 سنه عامل ومقيم قرية دست الأشراف دائرة المركز مما أدى لوفاته.

بسؤال قائد الدراجة البخارية قرر بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر 29050/2015 جنح المركز.

وفى مركز شرطة كفرالدوار إنقلبت سيارة بالطريق الدولى الساحلى اتجاه الإسكندرية بعد كوبرى الملاحة / دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 1956 ب ط س "ملاكى" قيادة محمد عبدالهادى على أبوالنجا 40 سنة موظف بشركة كهرباء البحيرة ومقيم بسنتواى المحمودية بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الأمامى الأيسر مما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة ومرافقة المدعو محمود مرسى مجدى مرسى 42 سنة موظف بذات الشركة ومقيم قرية زاوية غزال مركز دمنهور.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام، تحرر المحضر 23293/2015 جنح المركز.