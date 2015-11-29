النيابة العامة تصرح بدفن جثة طالبين لقيا مصرعهما غرقا بنيل سوهاج

صرحت النيابة العامة بمركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، بدفن جثة طالبين لقيا مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشاة يفيد بغرق طالبين بنهر النيل بناحية جزيرة المنتصر دائرة المركز.

انتقل إلى مكان الواقعة العميد خالد الشاذلى – مدير إدارة المباحث الجنائية – وتبين من التحريات التى قادها المقدم أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث مركز شرطة المنشاة بتمكن قوات وحدة الإنقاذ النهرى – من انتشال الجثتين.

وتبين أنهما حسام محمود علام أحمد - 16 عاما طالب – ومحمود محمد فاضل محمد – 16 عاما طالب – ويقيمان بناحية البياضية بالناظر دائرة المركز وبسؤال عوض أحمد على درويش – 65 عاما – مزارع نجل عم والد الأول وعاطف فاضل – 54 عاما مبيض محارة – عم الثانى ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء قيام المذكورين بالاستحمام بالنهر غرقا به ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك تحرر عن ذلك المحضر رقم 5967 إدارى المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.