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سقوط "حرامية المعيز" أثناء سرقتهم أغناما من منزل فلاح فى البحيرة

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سقوط "حرامية المعيز" أثناء سرقتهم أغناما من منزل فلاح فى البحيرة سقوط "حرامية المعيز" أثناء سرقتهم أغناما من منزل فلاح فى البحيرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى حاول سرقة "معزة" بدائرة مركز إدكو.

تبلغ لمركز شرطة إدكو من أهالى قرية ديبونو دائرة المركز بضبط مجهولين حال شروعهم بسرقة أغنام من مسكن المدعو عبد الحميد عيد محمود علام 31 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية.

بالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بضبط "ت.م.م" 35 سنة عاطل ومقيم بندر إدكو سبق اتهامه فى 3 قضايا متنوعة سرقة بالإكراه - سلاح أبيض وقتل عمد - ضرب آخرها القضية 1133/2015 جنح مركز إدكو "ضرب "، و"م.م.ا" 22 سنة سائق ومقيم شارع العجمى إدكو سبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة (سرقات متنوعة - سرقة بالإكراه - مخدرات) آخرها القضية 2883/2015 جنايات مركز إدكو "مخدرات" و"ع.م.ع" 23 سنة عاطل ومقيم شارع الكواكب إدكو.

وذلك حال شروعهم فى سرقة ( 1 ) رأس أغنام "ماعز" من حظيرة مواشى ملحقة بمسكن المجنى عليه سالف الذكر مستخدمين فى ذلك سيارة ملاكى ماركة شاهين خضراء اللون بدون لوحات معدنية ( جارى فحصها ) وبحوزتهم سلاح أبيض سكين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب واقعة المحضر رقم 5144/ 2015 جنح مركز إدكو بتاريخ 11/7/2015 عن بلاغ المدعو حسنى عطا عطية حتحوت 55 سنة فلاح ومقيم المصرف الخيرى دائرة المركز " سرقة ( 1 ) رأس ماشية (أبقار)، واقعة المحضر رقم 3881/ 2015 جنح مركز إدكو بتاريخ 27/5/2015 عن بلاغ المدعو رمضان العربى شلبى حميدو 39 سنة فلاح ومقيم بير الحلو دائرة المركز "سرقة حصان"، واقعة المحضر رقم 2534/ 2015 جنح مركز إدكو بتاريخ 11/4/2015 عن بلاغ المدعو محمد السيد محمد دسوقى 53 سنة مدرس ومقيم شارع بورسعيد دائرة المركز "سرقة ( 2 ) رأس أغنام.

بالإضافة لواقعة المحضر رقم 2764/ 2015 جنح مركز إدكو بتاريخ 18/4/2015 عن بلاغ المدعو فرج عبد النبى محمد إسماعيل الجمال 33 سنة صياد ومقيم قرية "6 " دائرة المركز سرقة ( 2 ) رأس ماشية ( أبقار ) وقيامهم بالتصرف فى المسروقات وإنفاق حصيلة البيع على مستلزماتهم الشخصية جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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