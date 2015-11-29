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الرئيس السيسى يغادر إلى باريس للمشاركة فى مؤتمر "تغير المناخ"

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الرئيس السيسى يغادر إلى باريس للمشاركة فى مؤتمر "تغير المناخ" الرئيس السيسى يغادر إلى باريس للمشاركة فى مؤتمر "تغير المناخ"
غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى، متجهاً إلى باريس، حيث سيشارك فى افتتاح مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذى يشهد حضوراً مكثفاً لرؤساء الدول والحكومات، الذين يتجاوز عددهم 135 رئيس دولة وحكومة من مختلف دول العالم.

والمشاركة المصرية فى هذا المؤتمر تكتسب أهمية مضاعفة هذا العام، حيث يتولى الرئيس رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، كما تتولى رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، ومن ثم فإن مصر ستكون معنية بالتعبير عن مصالح القارة الإفريقية وتوجهاتها إزاء مختلف موضوعات وقضايا تغير المناخ فى المؤتمر.

وسيلقى الرئيس بياناً نيابة عن الدول الإفريقية للتعبير عن موقفها الداعم للتوصل إلى اتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية ويراعى حقوق كافة الأطراف ويقوم على مبدأ المسئولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية فى التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها.


>- اليوم.. وفد مصر يطير إلى فرنسا للمشاركة بمؤتمر "المناخ" برئاسة السيسى.. وزير البيئة: المفاوضات ستكون صعبة وسندخل المعترك بمبادئ أساسية.. سنركز على الطاقة كسبيل للتخفيف ومشروعات الزراعة كطريق للتكيف
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