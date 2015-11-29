السيسي يغادر القاهرة متجهًا إلى باريس للمشاركة فى مؤتمر «تغير المناخ»

غادر مطار القاهرة الدولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجهًا إلى باريس، حيث يشارك فى افتتاح مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

يشهد مؤتمر «تغير المناخ» حضورًا مكثفًا لرؤساء الدول والحكومات الذين يتجاوز عددهم 135 رئيس دولة وحكومة من مختلف دول العالم.

تكتسب المشاركة المصرية فى هذا المؤتمر أهمية مضاعفة هذا العام حيث يتولى الرئيس «السيسي» رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ ،كما تتولى مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ، ومن ثم فإن مصر ستكون معنية بالتعبير عن مصالح القارة الإفريقية وتوجهاتها إزاء مختلف موضوعات وقضايا تغير المناخ فى المؤتمر.