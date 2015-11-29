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مقتل 21 من الميليشيات الحوثية والمقاومة تتقدم غربى مدينة تعز اليمنية

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مقتل 21 من الميليشيات الحوثية والمقاومة تتقدم غربى مدينة تعز اليمنية مقتل 21 من الميليشيات الحوثية والمقاومة تتقدم غربى مدينة تعز اليمنية

>ذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى لمحافظة تعز جنوب غربى اليمن أن 21 من الميليشيات الحوثية قتلوا فى معارك الأمس وأصيب 32 آخرين فيما قتل أحد عناصر المقاومة وأصيب 15 فى الوقت الذى قتلت فيه طفلتان فى قصف للميليشيات استهدف خزانا للمياه بسيارة كان الاهالى يأخذون منه احتياجاتهم وأصيب فى القصف 18 آخرين معظمهم من الاطفال 5 منهم حالتهم خطيرة .

وقال المركز إن قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية المدعومين من قوات التحالف العربى واصلوا عمليات تطهير غربى مدينة تعز التى بدأت عصر أمس لفك الحصار عن المدينة المحاصرة منذ ستة أشهر من قبل ميليشيات الحوثيين وصالح .

وأوضح المجلس أن القوات سيطرت على تبة قاسم وتبة الارنب الاستراتيجية بعد تطهيرها أمس مناطق الحصب والبعراراه والزنقل ووادى الدحى واستمرارها فى التقدم إلى بيرباشا التى هربت إليها الميليشيات لتطهير المحور الغربى منهم.

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