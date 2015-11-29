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مصرع عامل وإصابة آخر وحفيدته فى انهيار جزئى بمنزل بسوهاج

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مصرع عامل وإصابة آخر وحفيدته فى انهيار جزئى بمنزل بسوهاج مصرع عامل وإصابة آخر وحفيدته فى انهيار جزئى بمنزل بسوهاج
تمكنت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد – مدير الإدارة من استخراج عاملين أحدهما توفى أثناء نقله إلى المستشفى والثانى أصيب ببتر بالقدم اليسرى وإصابة طفلة فى حادث انهيار جزئى بمنزل بناحية مساكن مبانى عنيبس – دائرة مركز جهينة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح – مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل أثناء عملية البناء ووجود متوفى ومصابين من بينهم طفلة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر الخطاب -رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد صلاح- رئيس مباحث مركز جهينة بإنهيار حائط بمنزل قديم ملك –" محمد عسران عمران - 70 عاما - عامل زراعى بذات الناحية - على آثر قيامه بزرع أحد الأعمدة الخرسانية لإقامة صبة عليها برفقة أحد العمال ويدعى وجيه أبو الغيط عنان سنادة - 39 عاما ويقيم دائرة قسم طهطا مما نتج عنه انهيار أحد حوائط المنزل.

نتج عن ذلك وفــاة العامل المذكور حال نقله لمستشفى طهطا المركزى وإصابة مالك المنزل المذكور "ببتر بالقدم اليسرى وحفيدته الطفلة دنيا صلاح محمد عسران - 3 سنوات وتقيم بذات الناحية "بإصابات طفيفة".

بسؤال عم المتوفى سمير عنان سنادة- 65 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية أيد مضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة.

تم التحفظ على المنزل وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3143 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365