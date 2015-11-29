رئيس الوزراء يبحث اليوم مع وزير الرى خطة الوزارة للعامين القادمين

تستقبل وزارة الموارد المائية والرى اليوم الأحد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الذى يترأس اجتماعا يتم فيه استعراض خطة الوزارة على المدى القصير والمدى المتوسط للعامين القادمين، كما سيتم استعراض المشروعات الجارية وتعجيل الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة سيتم مناقشة تفاصيل الخطة العاجلة لتحسين شبكة الرى والصرف بمنطقة غرب الدلتا والتى تعرضت للسيول الشهر الماضى، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لتحسين شبكة الرى والصرف بتلك المنطقة.