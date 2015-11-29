مفاجأة.. جارة "سيدة المترو" تكشف: الطفلة المعاقة ليست ابنتها

أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفى بإيداع الطفلة المعاقة التى زعمت سيدة أنها والدتها، ووجدتها فى عربة المترو بعد غياب 4 سنوات، إحدى دور الرعاية لحين استلام تقرير الـ"دى إن أيه"، لإثبات نسب الطفلة لتلك السيدة.

واستمع المستشار محمد وحيد وكيل أول نيابة قصر النيل لأقوال إحدى جيران السيدة التى قالت إن الطفلة ابنتها، حيث فجرت أمام النيابة مفاجأة، بأن تلك الطفلة ليست ابنتها.

كواليس الواقعة، بدأت عندما استقلت سيدة تدعى "ميرفت.ص"، 42 سنة، قطار المترو بمحطة الشهداء، وفوجئت بطفلة معاقة تحمل "كيس بلاستيك" بداخله مناديل تتسول بها، فجرت السيدة نحو الطفلة وحضنتها وانهارت من البكاء.

وقالت السيدة للركاب أنها ابنتها، وكانت تبحث عنها منذ 4 سنوات، حيث كانت الطفلة مع والدها فى زيارة لجدها وفى الطريق اختفت الطفلة، وبحثوا عنها فى كل مكان ولم يجدوها خاصة أنها معاقة.