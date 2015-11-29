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انفجارات عنيفة فى صنعاء جراء غارات التحالف على مواقع الحوثيين وقوات صالح

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انفجارات عنيفة فى صنعاء جراء غارات التحالف على مواقع الحوثيين وقوات صالح انفجارات عنيفة فى صنعاء جراء غارات التحالف على مواقع الحوثيين وقوات صالح

>هز دوى انفجارات عنيفة، صباح اليوم الأحد، العاصمة صنعاء، جراء غارات جوية شنها طيران التحالف العربى على مناطق متفرقة يسيطر عليها الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح.

وقالت مصادر، إن طيران التحالف قصف بعدة غارات جوية جبل عيبان وألوية الصواريخ فى جبل عطان غرب صنعاء، كما استهدف القصف معسكر الحفا شرق صنعاء وحى الأعناب.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من على المواقع المستهدفة دون أن تتضح على الفور الخسائر التى خلفها القصف، فى حين ما زال طيران التحالف يحلق فى أجواء العاصمة وسط اطلاق المضادات الأرضية من قبل الحوثيين وقوات صالح.

وكثف طيران التحالف غاراته الجوية على العاصمة منذ وقت متأخر من مساء أمس السبت، بعد هدوء حذر شهدته العاصمة خلال الأسابيع الماضية.
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