بالفيديو.. محمد الريفي: لا أغني في الملاهي الليلية

قال محمد ريفي في تصريح له بإحدى البرامج التلفزيونية إنه يرفض تماماً الغناء في الملاهي الليللة، مشيراً إلى أن البطالة التي عانى منها لمدة سنتين كانت بسب رفضه لعروض وصلته من أصحاب ملاهي.

وأضاف الريفي أن رفضه ناتج عن قناعة شخصية، ويبقى كل فنان حر في قناعاته سواء كانت بالإيجاب أو السلب، مؤكداً على انه فنان محترم ولا يقبل بأي شيء لأجل الشهرة.

يذكر أن الريفي، سبق له أن فاز بلقب "اكس فاكتور" سنة 2013 في الموسم الأول للبرنامج في نسخته العربية، ليخرج قبل شهر بأغنية " هيجنني" مع المغني السويدي من أصل مغربي "إيلام" عرفت خلالها نسبة مشاهدة مرتفعة.

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