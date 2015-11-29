بالصورة: مي سليم ترتدي الحجاب

نشرت الممثلة الأردنية مي سليم عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة لها وهي ترتدي الحجاب وعلقت عليها قائلة: "من التصوير".

واتضح ان الصورة هي من كواليس تصوير مسلسل "شكة دبوس"، الذي تؤدي دور البطولة فيه إلى جانب خالد سليم، ومحمد شاهين، وهو من تأليف أيمن عبد الرحمن، وإخراج أحمد عبد الله.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي تؤدي فيها سليم دور امرأة محجبة، بعد مسلسل "المطلقات"، الذي لم يعرض حتى الآن، على الرغم من انتهاء تصويره.

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