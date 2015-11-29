أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فى حب مصر: لم نجر مشاورات وزارية وننتظر برنامج الحكومة لتجديد أو سحب الثقة

Google+ Print
فى حب مصر: لم نجر مشاورات وزارية وننتظر برنامج الحكومة لتجديد أو سحب الثقة فى حب مصر: لم نجر مشاورات وزارية وننتظر برنامج الحكومة لتجديد أو سحب الثقة
قال مصطفى بكرى عضو قائمة فى حب ، إن القائمة لم تجرى مشاورات بشأن تشكيل حتى الآن، مشيرًا إلى انتظارهم تشكيل البرلمان بالكامل ، وعرض برنامج رئيس الوزراء عليهم لتجديد الثقة فى الحكومة أو سحبها منها ، حسبما جاء فى الدستور المصرى.

وأوضح بكرى لـ" اليوم السابع"، أنه فى حال سحب الثقة من الحكومة الحالية سيختار الرئيس عددا من الحقب الوزارية كما يشير الدستور المصرى، ويشكل ثلثى مجلس النواب " الأغلبية" باقى الحكومة الجديدة.

موضوعات متعلقة..
>فى حب مصر عن هجوم "النور"على النظام الانتخابى:" لماذا شاركتم من البداية؟!"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا