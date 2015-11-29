فى حب مصر: لم نجر مشاورات وزارية وننتظر برنامج الحكومة لتجديد أو سحب الثقة

قال مصطفى بكرى عضو قائمة فى حب مصر ، إن القائمة لم تجرى مشاورات بشأن تشكيل الحكومة حتى الآن، مشيرًا إلى انتظارهم تشكيل البرلمان بالكامل ، وعرض برنامج رئيس الوزراء عليهم لتجديد الثقة فى الحكومة أو سحبها منها ، حسبما جاء فى الدستور المصرى.

وأوضح بكرى لـ" اليوم السابع"، أنه فى حال سحب الثقة من الحكومة الحالية سيختار الرئيس عددا من الحقب الوزارية كما يشير الدستور المصرى، ويشكل ثلثى مجلس النواب " الأغلبية" باقى الحكومة الجديدة.

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