فى حب مصر: لم نجر مشاورات وزارية وننتظر برنامج الحكومة لتجديد أو سحب الثقة

قال مصطفى بكرى عضو قائمة فى حب مصر ، إن القائمة لم تجرى مشاورات بشأن تشكيل الحكومة حتى الآن، مشيرًا إلى انتظارهم تشكيل البرلمان بالكامل ، وعرض برنامج رئيس الوزراء عليهم لتجديد الثقة فى الحكومة أو سحبها منها ، حسبما جاء فى الدستور المصرى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأوضح بكرى لـ" اليوم السابع"، أنه فى حال سحب الثقة من الحكومة الحالية سيختار الرئيس عددا من الحقب الوزارية كما يشير الدستور المصرى، ويشكل ثلثى مجلس النواب " الأغلبية" باقى الحكومة الجديدة.
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