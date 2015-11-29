أهالى بلطيم يفتحون الطريق الدولى بعد تعهد الأمن بالقبض على "شتا" وعصابته

استجاب أهالى قرية سوق الثلاثاء، التابعة لمركز البرلس لقيادات مديرية الأمن بكفر الشيخ، بإشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن، وتم فتح رافد الطريق الدولى الساحلى الواصل بين بلطيم ومدينة البرلس الذى أغلقه أهالى القرية، احتجاجًا على إطلاق نار من قبل "عزيز شتا" مسجل، “وعدد من أتباعه الأعيرة النارية على منازل القرية الواقعة على رافد الطريق الدولى وأدى لإثارة الذعر بالقرية وتحطيم زجاج السيارات وإحداث تلفيات بعدد من المحال، والمنازل وفر هارباً هو من معه دون إصابة أحد.

وتعقد قيادات مديرية الأمن الآن جلسة مع أهالى قرية سوق الثلاثاء، لتهدأتهم ووعدوهم بإلقاء القبض على المتهم ومن معه .

تعود أحداث الواقعة لوجود خلافات سابقة بين عزيز شتا، وعدد من أهالى القرية فتوجه عزيز شتا من مدينة بلطيم لقرية سوق الثلاثاء فى ساعة متأخرة من مساء أمس، وأطلق هو ومن معه وابلاً من الأعيرة النارية صوب منازل القرية والسيارات التى تقف قريبة منها، وعقب هروبه خرج أهالى القرية وقطعوا رافد الطريق الدولى الساحلى، ومنعوا السيارات من المرور وهرع قيادات مديرية الأمن لإقناع الأهالى بفتح الطريق واستجاب لهم الأهالى.

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