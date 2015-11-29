"آداب سوهاج" تنظم مؤتمر يناقش 25 ورقة عمل لتنمية المحافظة اليوم

يفتتح، اليوم الأحد، الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج مؤتمر أبعاد التنمية فى محافظة سوهاج، الذى تنظمه كلية الآداب بجامعة سوهاج ويشرف عليه الدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب بحضور الدكتور فتحى أبو عيانة ممثل المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور مدحت جابر أمين عام الجمعية الجغرافية المصرية العربية.

وقال الدكتور محمد توفيق مقرر المؤتمر، أن هناك أكثر من (25) ورقة بحثية يناقشها المؤتمر غداً لعلماء وخبراء ومسئولين تنفيذيين وتغطى الأوراق الجوانب الرئيسية لعملية التنمية بسوهاج سياحياً وصناعياً وثقافياً وإعلامياً وخدمياً وعمرانياً ومصادر الطاقة أيضاً، وكذلك التحديات التى تواجهها عملية التنمية بسوهاج فى ضوء الوضع الراهن.

وأوضح الدكتور صابر حارص المنسق الإعلامى للمؤتمر، أن الجلسة الأولى تعرض ست أوراق تتضمن مقترحاً للخريطة الإدارية الجديدة لمحافظة سوهاج للدكتور أحمد عزيز وكيل كلية العلوم، ومستقبل التنمية الآثرية والسياحية فى محافظة سوهاج فى ضوء الحدود الإدارية المقترحة للدكتور أحمدالأنصارى، بينما يتضمن المحور الثانى المناخ والطاقة المتجددة فى سوهاج للدكتور محمد توفيق، سكان إقليم جنوب الصعيد – المشكلات والحلول للدكتور سعد أحمد حسن، والتحليل الجغرافى لتنمية مدينة أخميم الجديدة للدكتور عصام محمد ابراهيم، التنمية البشرية فى محافظة سوهاج للدكتورة هالة محمد حافظ.

وأضاف الدكتور كريم مصلح المشرف على المؤتمر، أن الجلسة الثانية تتضمن عشر أوراق للدكتور بهاء الدين محمد مزيد فى التنمية اللغوية فى صعيد مصر، والدكتور حمادى عبد الحميد حسين فى دور اللغات الأجنبية لتنمية الوعى الثقافى، والدكتور ناصر حجى فى دور الأدباء فى خدمة المجتمع، والدكتورة عزة عبد العزيز حول الاشكاليات الجدلية بين الاعلام وتنمية صعيد مصر، والدكتورة سحر وهبى عن دور الإعلام الاقليمى فى التسويق السياحى وتوعية المرور، والدكتور صابر حارص حول إعلام تنموى مقترح بسوهاج كنموذج للدولة المصرية، والدكتور إبراهيم عوض إبراهيم فى اللغة وتنمية المجتمع ثقافيًا واجتماعيًا، والدكتور شرف الدين عبد الحميد حول دور الفلسفة فى التنمية الثقافية بمحافظة سوهاج، والدكتور محمد معروف عن الحرف التراثية اليدوية والصناعات التقليدية، والدكتور حمدى عمر فى الصناعات الصغيرة ودورها فى تنمية المجتمع.