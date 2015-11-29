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تجديد حبس سائق متهم بالاتجار فى المخدرات بالتبين

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تجديد حبس سائق متهم بالاتجار فى المخدرات بالتبين تجديد حبس سائق متهم بالاتجار فى المخدرات بالتبين
جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، حبس سائق متهم بالاتجار فى المواد المخدرة، 15 يومًا بمنطقة التبين.

كانت البداية عندما تمكن رجال مباحث قسم شرطة التبين، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "و.س" سائق محكوم عليه فى قضية "سلاح أبيض"، أثناء استقلاله سيارة ملاكى، وبتفتيش السيارة عثر على كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرامًا، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى أصدرت قرارها المتقدم عقب إنكار المتهمين ارتكاب الواقعة.

ويذكر أن نيابة التبين، أمرت بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيق، متهم بالاتجار فى مخدر الحشيش فى منطقة التبين.
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