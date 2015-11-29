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للرجال: اعرف نسبة هرمونات الذكورة بجسمك من شعر دقنك وشنبك

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للرجال: اعرف نسبة هرمونات الذكورة بجسمك من شعر دقنك وشنبك للرجال: اعرف نسبة هرمونات الذكورة بجسمك من شعر دقنك وشنبك
نمو شعر الشارب واللحية وبعض الأماكن المتفرقة من الجسم لدى الرجال يعد من أهم علامات البلوغ لديهم. وبالطبع فتأخر نمو الشعر بتلك المناطق قد يعد مؤشرا قويا لوجود خلل ما بنسبة هرمونات الذكورة بالجسم.

تبعا لرأى أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم الدكتور حامد عبد الله فتأخر نمو شعر اللحية والشارب لدى الرجال يشير فى أغلب الحالات لوجود اضطرابات بنسبة هرمون الذكورة.

الأمر الذى يستدعى الخضوع لعدد من الفحوصات المعملية الخاصة بنسبة هرمونات الجسم بشكل عام، وكذا سلامة الغدد المسئولة عن أفرازها.

من أهم تلك الفحوصات تحليل نسبة هرمون التستسترون الحر والعادى، هرمون الأستروجين، هرمون البرولاكتين والذى تؤثر الزيادة فى نسبته على هرمون الذكورة "التستسترون".

أما عن طرق العلاج فتتحدد تبعا لرأى حامد على طبيعة الحالة والأسباب التى أدت لحدوثها، كما يمكن فى بعض الحالات الاستعانة بأنواع معينة من العلاجات الموضعية، والتى تعمل على تحفيز بصيلات الشعر على النمو، وغالبا ما تأتى تلك الخطوة فى مرحلة لاحقة لعلاج خلل الهرمونات أو علاج السبب العضوى بشكل مسبق.
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