مش بس تأخر الدورة الشهرية.. 7 علامات أخرى للحمل

تأخر الدورة الشهرية عن موعدها الطبيعى، يعد من أهم العلامات التى تشير لحدوث الحمل لدى النساء، فيما يؤكد أستشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، أن هناك عددا من العلامات الأخرى، التى يمكن التعامل معها كإحدى علامات الحمل بل يمكن أيضا أن تظهر بعض منها قبل موعد الدورة الشهرية ومنها:

- الإرهاق والرغبة الملحة فى النوم لساعات طويلة، مع الشعور بالوخم.

- التعرض لنوبات من الغثيان وقلة الشهية لتناول الطعام.

- الفتور من ممارسة العلاقة الجنسية مع الزوج.

- التحسس الزائد من الروائح المحيطة.

- الإصابة بانتفاخ الثدى، والشعور بالألم والامتلاء، وفى بعض الحالات قد تلاحظ المرأة تغير فى لون حلمة الثدى إلى اللون البنى الداكن.

- التعرض لنوبات من العطش والرغبة المستمرة فى تناول الماء مع كثرة مرات التبول.

>- زيادة تحسس الجلد من العوامل المحيطة.

فى النهاية يأتى تأخر الدورة الشهرية كأحد أهم العلامات التى تشير لحدوث الحمل، وبالطبع فالتشخيص السليم يعتمد على تحليل الحمل المنزلى، الذى يتم بواسطة البول، وكذا فحص الدم.

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