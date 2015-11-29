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تطوير ميناء السخنة وإنشاء رصيف لتسهيل تداول المواد البترولية خلال عام

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تطوير ميناء السخنة وإنشاء رصيف لتسهيل تداول المواد البترولية خلال عام تطوير ميناء السخنة وإنشاء رصيف لتسهيل تداول المواد البترولية خلال عام
أعلن الفريق مهاب مميش بدء تطوير ميناء السخنة ورفع تصنيفها في إطار تنفيذ المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وحل كافة المشاكل المعلقة .

وأشار مميش، فى تصريحات صحفية، إلى أنه سيتم إنشاء رصيف بحرى جديد مماثل لرصيف الصب السائل الحالي الموجود بميناء العين السخنة لتسهيل تداول المواد البترولية والبتر وكيميائية والغازية بمختلف أنواعها، ومن المقرر الانتهاء من إنشاء الرصيف الجديد خلال عام واحد وفقاً لأحدث النظم التقنية والمعايير الدولية .

وأضاف مميش أنه تمت استعادة 210 متر مربع ضمن أراضى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد لإنشاء المشاريع التنموية فى هذه المنطقة ضمن تنمية محور قناة السويس .

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