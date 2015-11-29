الثلاثاء.. شرم الشيخ تستضيف مؤتمر القيادة الإفريقية لعلوم الفضاء

تستضيف مصر خلال الفترة من 1 الى 4 ديسمبر المقبل، مؤتمر "القيادة الإفريقية لعلوم الفضاء" بحضور 15 دولة أفريقيا للتناقش حول أمور الفضاء فى القارة السمراء .

قال الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، نائب رئيس المركز الإقليمى لغرب آسيا لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن مصر ستترأس المؤتمر لمدة عامين كاملين 2016 و2017 ويمثلها كرئيس للمؤتمر الدكتور مدحت مختار رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، موضحا أن غانا كانت رئيسة المؤتمر قبل مصر.

وأشار النهرى إلى أنه ستتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من الملفات المتعلقة ببرنامج الفضاء المصرى، مثل وكالة الفضاء الإفريقية والتعاون الإفريقى بين مصر والدول الإفريقية فى مجال الفضاء وسياسات الفضاء الإفريقية.

وأكد النهرى، أن مصر تولى اهتماما كبيرا بهذا المؤتمر خاصة بعد تأكيد 15 دولة مشاركتها، حيث تتابع وزارتى الخارجية والتعليم العالى والبحث العلمى باستمرار آخر الاستعدادات للمؤتمر، خاصة أنه سيقام على أرض شرم الشيخ.