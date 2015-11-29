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جامعة قناة السويس تنظم اليوم حفل إفطار للطلاب الوافدين

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جامعة قناة السويس تنظم اليوم حفل إفطار للطلاب الوافدين جامعة قناة السويس تنظم اليوم حفل إفطار للطلاب الوافدين
ينظم مكتب العلاقات الخارجية والوافدين حفل الإفطار الدولى للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس، صباح اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة ناهد مصطفى، أن الاحتفالية تضم دول عربية وأسيوية متمثلة فى الكويت – – ليبيا – سويا – السودان – اليمن – الأردن – فلسطين – إندونيسيا – الصين – موريتانيا، مضيفا أنه تم توجيه الدعوة للمستشارين الثقافيين لهذه الدول للمشاركة فى الاحتفال.

وأشارت الدكتورة ناهد إلى أن أهم فعاليات الاحتفال هو تخصيص وقت للوافدين لتقديم عروض فنية وفيديوهات تعبر عن ثقافة بلدانهم إضافة إلى عروض بالزى الذى يميز الثقافات المختلفة ومعارض للفنون التشكيلية.

أما الجزء الثانى من الاحتفالية فيتضمن حفل إفطار للأطعمة المميزة لكل بلد من البلدان المشاركة وتلاحم الطلاب فيما بعضهم لمزج وتبادل الثقافات بين المشاركين.

يأتى هذا الإحتفال فى إطار اهتمام الجامعة بجذب الطلاب الوافدين للدراسة بها وتأكيد على أن هى الأم للدول العربية كلها وجعل الوافد أن يشعر وكأنه فى وطنه والقضاء على غربته بعرض ثقافته.

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مصر 365

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