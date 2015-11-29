أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية بالإنابة تبحث مشاكل الصيادين بمنطقة مصرف القلعة

Google+ Print
محافظ الإسكندرية بالإنابة تبحث مشاكل الصيادين بمنطقة مصرف القلعة محافظ الإسكندرية بالإنابة تبحث مشاكل الصيادين بمنطقة مصرف القلعة
في استجابة عاجلة فورية لمشاكل الصيادين بمنطقة بحيرة مريوط من ارتفاع منسوب مصرف القلعة نتيجة تصريف مياه الصرف الزراعى بالبحيرة، ما أدى إلى تلوثها، قامت الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة بجولة بالمنطقة، أمس السبت.

وأجرت الخولى اتصالا بوزير الزراعة الذى كلّف رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بالتوجه إلى منطقة الشكوى، حيث كان قد تجمع مجموعة من الصيادين هناك، ووعد رئيس الهيئة باتخاذ الإجراءات العاجلة لتعلية السد الفاصل بين المصرف والبحيرة وتطهيرها من البوص والهيش.

ووعد الوزير بضخ كمية كبيرة من الزريعة السمكية بالبحيرة كتعويض عن الأسماك النافقة وفتح مياه تغذية جديدة كأحد أساليب التطهير، كما كلفت الخولى مدير الثروة السمكية بالمحافظة بمتابعة الاعمال أولا بأول في حينه دون تأخير وكلفت أيضا مسئولى الرى التابعة للمحافظة باتخاذ اللازم لتعلية السدود من الجانبين وتعلية الحواف فى مجرى مياه الصرف الزراعى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365