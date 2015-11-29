محافظ الإسكندرية بالإنابة تبحث مشاكل الصيادين بمنطقة مصرف القلعة

في استجابة عاجلة فورية لمشاكل الصيادين بمنطقة بحيرة مريوط من ارتفاع منسوب مصرف القلعة نتيجة تصريف مياه الصرف الزراعى بالبحيرة، ما أدى إلى تلوثها، قامت الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة بجولة بالمنطقة، أمس السبت.

وأجرت الخولى اتصالا بوزير الزراعة الذى كلّف رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بالتوجه إلى منطقة الشكوى، حيث كان قد تجمع مجموعة من الصيادين هناك، ووعد رئيس الهيئة باتخاذ الإجراءات العاجلة لتعلية السد الفاصل بين المصرف والبحيرة وتطهيرها من البوص والهيش.

ووعد الوزير بضخ كمية كبيرة من الزريعة السمكية بالبحيرة كتعويض عن الأسماك النافقة وفتح مياه تغذية جديدة كأحد أساليب التطهير، كما كلفت الخولى مدير الثروة السمكية بالمحافظة بمتابعة الاعمال أولا بأول في حينه دون تأخير وكلفت أيضا مسئولى الرى التابعة للمحافظة باتخاذ اللازم لتعلية السدود من الجانبين وتعلية الحواف فى مجرى مياه الصرف الزراعى.



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