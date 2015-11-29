بالصور.. أسرة تناشد محافظ السويس توفير مسكن لها بعد هدم منزلها

ناشدة أسرة عصمت أحمد بخيت بالسويس اللواء العربى السروى المحافظ بالتدخل وأنقاذهم من الترشد وتوفير مسكن لهم بعد هدم منزلهم لصدور قرارا أزاله بمنطقة عرب المعمل.

وطالب رب الأسرة فى شكوى أرسلها للمحافظ ورئيس مجلس الوزراء بالنظر إليهم بشكل أنسانى، خاصة وأنهم أسره مكونة من 7 أفراد ومتواجدين بالشارع منذ هدم منزلهم دون سابقة انذار أو أخطار لتوفيق أوضاعهم وأصبح الشارع هو المأوى لهم.

وأضاف مقدم الشكوى بأنه يعمل بوظيفة حكومية لمدة 52 عام وقدم الكثير خلال عمله للدولة، ويتمنى أن يكون هناك أحد يسمع شكواه وينقذه وأسرته من التشرد.



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