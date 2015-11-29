ضبط أسلحة آلية وذخيرة بحوزة عاطلين بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من استهداف بؤرة الكتبيب وأمكن ضبط المدعو نديم.م. إ. أ 21 سنة عاطل ومقيم القلج – دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 x 39 مم تحمل رقم 5592 وخزينة بداخلها 13 طلقة من ذات العيار وبمواجهته اعترف بحيازتة للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وفى مركز القناطر الخيرية تمكن ضباط المباحث من ضبط المدعو مصطفى.ع.س.ح، 21 سنة، عاطل ومقيم شلقان – دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تركى تحمل رقم 38573-13 و8 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازتة للسلاح النارى بقصد الدفاع.

كما تمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط المدعو إبراهيم.ا.أ وشهرته "إبراهيم سيرتو"، 27 سنة، عاطل ومقيم شارع أبوسعدة – دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 60 جرامًا ومبلغ مالى 275 جنيهًا وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

أما فى قسم أول شبرا الخيمة، تمكن ضباط المباحث من ضبط المدعو جانسون.ف. ك.م 34 سنة عاطل ومقيم عزبة عثمان – دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و 3 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 80 جرام ومبلغ مالى 270 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط كل من أحمد.ع. ا.ش وشهرته “أرنب" 29 سنة عاطل ومقيم مسطرد – دائرة القسم، مصطفى.م.ع 32 سنة عاطل ومقيم ذات الناحية وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار و ( 600 ) قرص مخدر ومبلغ مالى 210 جنيهات وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة يقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما.

وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المدعو عبد القادر.س.ع.ا، 22 سنة سائق ومقيم كفر مويس – دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتمكن ضباط مباحث قسم العبور من ضبط المدعو محمود.ح.م.ع، 36 سنة، عاطل ومقيم عين شمس - القاهرة وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و "2" طلقة من ذات العيار وبمواجهته أعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وضبط المدعو أحمد.ف.ع.ب.م، 34 سنة عاطل ومقيم عين شمس - القاهرة وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و"2" طلقة من ذات العيار وبمواجهته أعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

تحرر محاضر للمتهمين، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.