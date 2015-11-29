القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه فى القليوبية

تمكنت الاجهزة الامنية برئاسة اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه.

كان عاطل لقى مصرعه الخميس عقب إطلاق صاحب شركة مقاولات النار عليه، دفاعًا عن نفسه، بعد أن حاول المتهم التعدى عليه والاستيلاء على سيارته بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية بوجود إطلاق أعيرة نارية ومتوفى أعلى الطريق الدائرى أمام محطة وقود بناحية باسوس دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة المدعو سامح.ج.أ.س، 20 سنة، عاطل ومقيم شارع عواد – منطى – دائرة مركز قليوب مصاب بطلق نارى بالصدر، له فتحتى دخول وخروج، وعثر بحوزته على طلقة خرطوش وسلاح أبيض "مطواة".

وبالفحص تبين أنه حال توقف المدعو كرم الضبع عبد الرسول حسن عارف 34 سنة، صاحب شركة مقاولات، ومقيم المرج الجديدة – القاهرة مصاب برش خرطوش بالصدر من الجهة اليمنى والحالة العامة مستقرة بالسيارة قيادته رقم 337 م ج ماركة جيب سوداء اللون، وبرفقته المدعو إيهاب كمال عبد الحميد محمد 37 سنة، صاحب شركة للتوريدات العامة ومقيم منطقة السقالة الغردقة – البحر الأحمر أمام محطة وقود بالطريق الدائرى – باسوس – دائرة المركز، شاهدا المتوفى وبرفقته آخران يستقلان مركبة توك توك فى الاتجاه المقابل يعبران نحوهما، وقيام المتوفى بإطلاق أعيرة نارية محدثًا إصابة الأول بغرض الاستيلاء على السيارة، مما حدا به مبادلته إطلاق الأعيرة النارية من سلاحه النارى المرخص طبنجة ماركة لاما اسبانى تحمل رقم 747589 [ المرخصة له من مديرية أمن سوهاج – مركز شرطة سوهاج بتاريخ 28/9/2014م - دفاع وتنتهى فى 31/12/2016م ] فأحدث إصابة المذكور التى أودت بحياته وتمكنا من التقاط السلاح النارى، الذى بحوزته عبارة عن بندقية خرطوش محلى الصنع "مقروطة" بداخلها طلقة من ذات العيار، بينما فر المتهمان الآخران هاربين بـ"التوك توك".

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وكذا نقل المصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج، وتم تعيين الحارسه اللازمة عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8390 ادارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2015م.

تم وضع خطة بحث لكشف غموض الواقعه وتحديد وضبط باقى المتهمين ومن خلال السير في تنفيذ عناصر تلك الخطه فقد توصلت الجهود إلى أن مرتكبى الواقعه كل من "المتهم المتوفى سامح جلال أحمد سليم 20 عاطل ومقيم شارع عواد منطى - دائرة مركز قليوب، وطنى .ى .ع .ع ( شهرته أدهم الصياد ) 19 سنه عامل زجاج ومقيم 4 شارع السنباطى الشرقاويه البحريه – دائرة قسم أول شبرا الخيمه مصاب بطلق نارى بالفخذ الأيمن له فتحة دخول وخروج، حسين .م. ع. م 22 سنه سائق توك توك ومقيم ذات الناحيهن أحمد .ح. م. أ ( شهرته إسلام إس ) 22 سنه عاطل ومقيم ذات الناحيه ( هارب )، محمود. ل. ف. ص 20 سنه عاطل ومقيم عزبة الجمال باسوس – دائرة المركز ( هارب )، الذين يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحه النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين الثانى والثالث وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعه بالإشتراك والمتهم المتوفى وباقى المتهمين وتم بإرشادهما ضبط مركبة التوك توك المستخدمه في الواقعه وأضاف المتهم الثانى بحدوث إصابته نتيجة إطلاق المجنى عليه أعيره ناريه صوبهم.

- صاحب شركة يقتل عاطلاً حاول وآخران سرقة سيارته أعلى الدائرى بالقناطر