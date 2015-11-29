اليوم.. قضايا المرأة تعقد مؤتمرًا لمناهضة العنف والاتجار بالنساء

تعقد مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأحد، مؤتمرًا خاصًا تحت عنوان مناهضة الاتجار بالنساء ومساعدة ضحاياه، فى إطار حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء.

ويتضمن المؤتمر معرض صور فنية تبرز مشاهد واقعية لأشكال وصور الاستغلال والاتجار بالنساء، ومعرضًا للمشغولات اليدوية قامت بتنفيذه السيدات اللاتى تعرضن للعنف والاستغلال واستطعن التغلب على ما حدث لهن.

فيما يعرض قضايا المرأة تقرير إحصائى “مرصد سيولاً"، يوضح النسب والإحصائيات لصور العنف المختلفة ومجهودات المؤسسة ومراكز المساندة بالمحافظات لمكافحة تلك القضية الخطرة والتوصيات.

كما تهتم المؤسسة بعرض الجهود المبذولة بشأن مكافحة الاتجار والاستغلال الجنسى للنساء، وذلك عبر مسرح تفاعلى عن الانتهاكات الجنسية ضد النساء بمشاركة الجمهور.

فيما يقوم القائمين على المؤتمر بتدشين وتوزيع الدراسة المسحية الخاصة "الاتجار بالنساء فى مصر"، والتى قد نفذتها المؤسسة بأربع محافظات (المنصورة، كفر الشيخ، الفيوم، الجيزة".