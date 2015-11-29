ضابط مرور يعثر على سيارة مبلغ بسرقتها بالقليوبية

عثر ضابط بمرور القليوبية على سيارة مبلغ بسرقتها ومتروكة بجانب الطريق.

وحال مرور الملازم أول كريم معتز وفاء الضابط بإدارة مرور القليوبية لتفقد السيارات المتروكة بناحية عزبة الجمال – ميت نما – دائرة المركز، عثر على السياره رقم 418 ن ر ق ماركة هيونداى النترا متروكة بجانب الطريق.

وبالكشف عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 23063 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2015م عن بلاغ "كريم خ " – دائرة قسم أول شبرا الخيمه.

جارى العرض على النيابه العامه.

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