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فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادا لمغادرة "السيسى" إلى باريس

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فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادا لمغادرة "السيسى" إلى باريس فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادا لمغادرة "السيسى" إلى باريس
فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها، قبل قليل، استعدادا لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى باريس، حيث سيشارك فى افتتاح مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذى يشهد حضوراً مكثفاً لرؤساء الدول والحكومات الذين يتجاوز عددهم 135 رئيس دولة وحكومة من مختلف دول العالم.

وانتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهورى لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.

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