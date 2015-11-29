أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نواب بنى سويف ونقابة المعلمين يناقشون مشكلات التعليم بالمحافظة

Google+ Print
نواب بنى سويف ونقابة المعلمين يناقشون مشكلات التعليم بالمحافظة نواب بنى سويف ونقابة المعلمين يناقشون مشكلات التعليم بالمحافظة
شارك عدد من نواب بنى سويف الجدد وهم اللواء محمد كساب، وعلى بدر، وهشام سليم، والدكتور عبد الله على، وجمال هندى، وهشام مجدى، وعبد الحكيم مسعود، فى لقاء عقد بمقر نادى المعلمين ببنى سويف، أمس السبت.

وتم خلال اللقاء مناقشة قضايا ومشكلات التعليم، وأبرزها عجز أعداد المعلمين والعمال فى المدارس وكذلك مشكلة مستشفى المعلمين، مع طرح مقترحات لحلها.

وذلك فى حضور ثروت محمد عبد العزيز وكيل مديرية التربية والتعليم بالإنابة عن نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، ومصطفى كامل الديب نقيب المعلمين وأعضاء مجلس النقابة، درويش حيدر مدير عام التعليم، ونجوى حسن مدير عام الشئون التنفيذية ومديرى الإدارات التعليمية وعدد من المعلمين أعضاء النقابة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365