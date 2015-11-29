نواب بنى سويف ونقابة المعلمين يناقشون مشكلات التعليم بالمحافظة

شارك عدد من نواب بنى سويف الجدد وهم اللواء محمد كساب، وعلى بدر، وهشام سليم، والدكتور عبد الله على، وجمال هندى، وهشام مجدى، وعبد الحكيم مسعود، فى لقاء عقد بمقر نادى المعلمين ببنى سويف، أمس السبت.

وتم خلال اللقاء مناقشة قضايا ومشكلات التعليم، وأبرزها عجز أعداد المعلمين والعمال فى المدارس وكذلك مشكلة مستشفى المعلمين، مع طرح مقترحات لحلها.

وذلك فى حضور ثروت محمد عبد العزيز وكيل مديرية التربية والتعليم بالإنابة عن نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، ومصطفى كامل الديب نقيب المعلمين وأعضاء مجلس النقابة، درويش حيدر مدير عام التعليم، ونجوى حسن مدير عام الشئون التنفيذية ومديرى الإدارات التعليمية وعدد من المعلمين أعضاء النقابة.



>