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اضراب أطباء مستشفى الحامول عن العمل للتعدي عليهم من قبل أهالى مريض

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اضراب أطباء مستشفى الحامول عن العمل للتعدي عليهم من قبل أهالى مريض اضراب أطباء مستشفى الحامول عن العمل للتعدي عليهم من قبل أهالى مريض
أعلن أطباء مستشفى الحامول المركزى بكفرالشيخ، إضرابهم عن العمل، احتجاجاً على تعدى أهالى أحد المرضى عليهم بعد قيام الأطباء بتحوليه لإجراء فحصوات وأشعة مقطعية غير موجودة بالمستشفى.

وأكد الدكتور سيد السعداوى مدير المستشفى، إننا "نعانى من التعدى من قبل عدد من الأهالى على المستشفى، وهذا ما تم مساء أمس"، مطالبًا بتكثيف التواجد الأمنى، وإدخال المريض فقط أو مرافق واحد، منعًا للخلافات والتعديات.

وأضاف الدكتور عبد الحكم عاشور، المدير المشارك بالمستشفى، أنه تم استدعاء الشرطة للمستشفى بعد واقعة التعدى، وتحرر محضر شرطة، بحضور العميد رضا السعيد، مأمور مركز شرطة الحامول، ضد المعتدين.

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مصر 365